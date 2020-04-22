Ｆ三星原油期瀉48%　網民洗版大呻慘輸10萬

Richardchow : 一野唔見十皮左右。

港式片皮鴨：帳面蝕113,400元唔多， 我有個朋友3月初7.25元買10萬股，一直等升。

boyboy168168:佢(指發行商)不如話轉下年個倉?

虎影俠：可能一間轉完，點知6月期貨就爆升返上去，到時左一把右一把。

事實上，當周二該ETF下挫逾10%時，仍有大量散戶心未死，相信周三會回彈，結果是愈撈愈跌，散戶目前想必中伏。三星資產宣布，鑑於6月紐約期油價格大跌，決定將現時持有的所有紐約期油合約由6月轉倉至9月。

Chauli1979 : 別人恐慌我就要進取、同佢博過、發達睇佢啦！

非熊：當個個恐慌就係入貨時機。以3.51元入5萬股。

樹上善良的高峰：死守，最多跌到2蚊，而加先走的話蝕好多！

太子沉睡的巨龍：六月份期油，由22蚊跌落18蚊，到時，3175連3蚊都守唔住。我好言相勸：「及早離去」

阿里妹妹：散戶真係散戶，窮人思想無得救！

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200