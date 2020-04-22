Apple最強分析師：三大理由撐iPhone SE熱賣

「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券香港分析師郭明錤發表報告指出，蘋果公司(Apple Inc.)的新iPhone SE首周末預購量好過預期，但考慮到新冠肺炎疫情所帶來的消費萎縮，故在最悲觀情景預期下，估計整體iPhone出貨量在第2季將按年減少20%至25%，至2,900萬至3,200萬部。今年全年iPhone出貨量或將跌10%至15%。

【疫情拖累！新iPhone SE反而預購佳？】

對於新iPhone SE預購佳，郭明錤認為反映三大意義：

1、在Apple同時砍單更高端iPhone 11系列時，這可能意味着消費降級，對所有智能手機品牌而言，最大的挑戰是疫情爆發後，消費信心或購買力受到負面影響，消費者會傾向購買價格與規格較低的同類產品，甚至停買新機。

2、iPhone 6與6s系列擁有最大用戶基礎。對該些用戶而言，iPhone SE是最佳換機選擇。

3、iPhone SE的策略是用最低端的機種搭載最高端的處理器，讓Apple在消費降級的挑戰下，服務與內容事業可望因最佳運算裝置市佔增加而繼續增長，但在消費降級風險下，iPhone產業鏈不一定能夠受惠。

他指出，新iPhone SE預期將成為今第2季iPhone出貨量的關鍵支持，估計iPhone SE出貨量在第2季約為1,200萬至1,400萬部，主要由和碩(供給比重約50%至60%)與鴻海(供應比重約40%至50%)組裝出貨。

展望第3季，雖然目前iPhone SE供應鏈出貨預測約為1,000萬部，但郭認為，受疫情影響，目前對第3季的需求仍不明朗，估計需要等待至5月中旬或之後才有較好能見度。

【疫情拖累！最悲估iPhone第2季出貨量挫近三成】

因受到疫情負面影響，郭宣布下調整體iPhone第2季出貨量預測約30%，至3,500萬至3,700萬部，可能還有再下調的風險。考慮到疫情與消費降級，他對iPhone第2季出貨量最悲觀預測是2,900萬至3,200萬部，按季倒退約25%至30%，按年跌約20%至25%。

【疫情拖累！5G版iPhone 12恐延遲發布】

對於今年下半年的5G版iPhone 12生產進程，郭表示，新款iPhone開發可能會因為疫情爆發而受到負面影響，但建議投資者應更關注消費降級對iPhone需求之影響，因Apple的執行力可將延遲開發與量產的風險降到最低，故最終影響Apple與供應鏈最大的，還是市場需求。

在全球疫情爆發後，Apple已決定啟動遠程認證與授權給更多在地員工來完成新款iPhone的開發，而此改變需要時間，故2020下半年的新款iPhone EVT驗證均延遲約1個月。郭認為，Apple新款6.1吋與5.4吋的iPhone仍有可能在9月進入量產，而設計最複雜的新款6.7吋iPhone量產時間，可能會延遲至10月，主要由於AiP (Antenna in package)在4月初設計改變與測試實驗室暫停驗證服務，而Apple在4月初為求改善AiP效能故修改設計。

他預估，若疫情不能在6月前得到較好控制，那麼估計5G版iPhone佔新款iPhone出貨量比重，將從原先估計的15%至20%，下調至5%至10%。

郭稱，若消費信心與實質購買力能在第3季開始恢復，那麼估計2020全年iPhone出貨量將跌10%至15%，至1.65億至1.75億部，其中第1、2、3及4季出貨量，分別料為4,000萬至4,200萬部、3,000萬至3,300萬部、3,200萬至3,500萬部及6,300萬至6,600萬部。

但他強調，上述預測隨時可能會因為疫情變化而作出修正。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200