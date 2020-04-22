港元拆息︰1個月回落至1.54厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.09厘，重上1厘；1星期回落至1.26厘；與樓按相關的1個月回軟至1.54厘；3個月續降至1.82厘。

22/4/2020

隔夜 1.09571厘

1星期 1.26839厘

2星期 1.41250厘

1個月 1.54595厘

2個月 1.71268厘

3個月 1.82696厘

6個月 1.94310厘

12個月 1.94738厘

21/4/2020

隔夜 0.96369厘

1星期 1.30000厘

2星期 1.43756厘

1個月 1.58941厘

2個月 1.75161厘

3個月 1.86696厘

6個月 1.94452厘

12個月 1.94952厘

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