港元拆息︰1個月回落至1.54厘

2020年04月22日 11:15
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.09厘，重上1厘；1星期回落至1.26厘；與樓按相關的1個月回軟至1.54厘；3個月續降至1.82厘。
    22/4/2020
    隔夜 1.09571厘
    1星期 1.26839厘
    2星期 1.41250厘
    1個月 1.54595厘
    2個月 1.71268厘
    3個月 1.82696厘
    6個月 1.94310厘
    12個月 1.94738厘
    21/4/2020
    隔夜 0.96369厘
    1星期 1.30000厘
    2星期 1.43756厘
    1個月 1.58941厘
    2個月 1.75161厘
    3個月 1.86696厘
    6個月 1.94452厘
    12個月 1.94952厘
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