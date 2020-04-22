新冠肺炎：梅西百貨擬發債集資　籌集最多390億元

新冠肺炎疫情衝擊，美國多家老牌百貨公司紛計劃申請破產保護，最新有指美國最大百貨連鎖店梅西百貨(Macy's)為避免出現類似情況，正試圖透過發債集資以抵抗逆境。

外媒援引知情人士稱，美國最大的百貨公司梅西百貨正正尋求通過債務，籌集最多50億美元(約390億港元)資金。該公司將尋求利用其庫存作為抵押，籌集30億美元，再利用其房地產作抵押籌集10億至20億美元。不過，該公司不打算抵押其在紐約先驅廣場的旗艦店。知情人士強調，申請破產並非梅西百貨目前考慮的重點。

梅西百貨財政上一向較保守，是次發債表明了該公司面臨的壓力，因為其店舖已經被迫關閉，導致收入枯竭。

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