【外匯點評】陳正犖：日圓未來數月或試100關

美元近日表現「硬淨」，美匯指數在100關徘徊，限制其他貨幣走勢，但日圓相對表現不俗。短期來說，我們對市場風險胃納保持審慎，仍然偏好避險貨幣。

各國限制社交距離措施令經濟停滯，其影響仍正在不斷發展中，現時企業盈利預測仍然太高，市場很大機會作向下調整，或令美股持續波動，而日圓與美股的高相關度，將令日圓升值勢頭持續至夏季，而日本的經常帳盈餘，將可以限制任何日圓弱勢。

雖然環球的「封城」措施，或令日本出口大跌，但同時日本本地需求減少，連同油價向下，都會導致日本進口減少。因此，兩者抵銷下，日本的經常帳盈餘不太可能大減，即使略為下跌，對日圓影響亦甚微。更重要的是，日本投資者直接投資和證券投資縮水，同時為外匯資產作對沖，增加日圓需求，美元兌日圓在未來數月或下試100關鍵水平。

技術分析上，美元兌日圓再度觸及fibo 0.764阻力後，向下突破107.59，走勢似乎正在形成收窄三角的整固形勢，反映下跌動力增加。若跌穿底部支持107.49，有機會下試雙頂頸線位的107.16。若該水平失守，則可能邁向106水平，跌穿106.92。下一支持或為104.46，阻力位則看107.88及108.08。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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