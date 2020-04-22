【中企風暴】瑞幸咖啡造假案　暴露中概股管治風險

在美國上市的中國咖啡品牌--瑞幸咖啡(Luckin Coffee)早前公布其內部調查初步階段確定的信息表明，從2019年第2季度到2019年第4季度與虛假交易相關的總銷售金額約為22億元人民幣，消息拖累其股價急挫，小股東身家被大幅蒸發，更引來市場對中概股管治風險的關注。

過去，瑞幸打着中國「星巴克」的旗號，吸引投資者目光。其實，瑞幸的大股東陸正耀是福建人，更貼切講瑞幸乃一家福建民企。過去在港股中，福建民企出事的個案不鮮，如早年出事的洪良國際、中國高精密、超大現代、諾奇、金盾控股，皆為福建民企。此外，曾被沽空狙擊的福建民企亦不少，如恒安國際、安踏體育、361度等。

●投資者聞「閩企」色變

事實上，福建省的民企活躍，在全國工商聯公布的2019年中國民企500強榜單中，福建省就有22家企業入圍，較2018年增2家，數據位居全國第6。之不過，福建省民企產量多但質素參差，過去更有不少福建民企玩弄財技令投資者蒙受損失的個案，令投資者聞「閩企」色變！

回說瑞幸，今次公司承認有員工造假虛報22億人民幣收入，令股價一度急挫逾八成，市值蒸發50億美元(折合約390億港元)，小股東當災，未來更要可能面臨監管機構的問責和機構投資者的賠償追討。公司表示，董事會已成立一個特別委員會，負責監督對截至2019年12月31日財年合併財務報表進行審計時，提請董事會注意某些問題的內部調查，該內部調查仍處於初步階段。

●美或針對中概股出招

日前已有多間美國律師行對瑞幸提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。瑞幸董事長陸正耀早前公開表示，對造假事件感到非常自責，「無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，都會承擔應有的責任。

其實，早在1月底，瑞幸已被沽空機構渾水指控其自去年第3季度起，捏造財務和運營數據，如今東窗事發，再次對中概股的管治風險敲響警號，到底美國監管當局會否針對在美上市中概股來一次「洗太平地」，不妨拭目以待！

●被中銀保監公開批評

此外，銀保監會認為，瑞幸財務造假事件，性質惡劣、教訓深刻，銀保監會將堅決支持積極配合主管部門依法嚴厲懲處。對於財務造假行為，始終保持「零容忍」的態度，共同維護好良好的市場環境。

銀保監會副主席曹宇稱，據銀保監會瞭解，目前瑞幸在相關銀行機構有信貸關係，但是金額不大，特別是有授信，但是真正的貸款餘額量就更小。銀保監會已督促相關銀行加強風險監測和貸後管理。關於董責險的問題，瑞信在上市前購買了董責險，保單共有4層，總限額2,500萬美元，涉及境內外十幾家保險公司。有的保險公司對這項業務還做了再保分出。目前保險公司已收到瑞幸的理賠申請，由於案情比較複雜，相關調查仍在進行中，有關理賠工作存在一定不確定性，將督促相關保險公司按照保單合同依法合規妥善處理。

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