新冠肺炎：聯合航空配股集資78億元紓困　業界首例！

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業界，美國聯合航空周二(21日)宣布計劃發售3,925萬股，股份價值逾10億美元(約78億港元)將用作公司一般營運，這是疫情爆發以來首次有主要航空公司計劃配股集資。

因應全球多地封城及鎖國，令航空需求大減。聯合航空早前宣布5月及6月將削減90%航班，又警告會裁員。近日公司與美國政府達成協議，獲得50億美元(約388億港元)低息貸款，部分用作支薪補貼至9月底，但仍需再向華府借45億美元(約349億港元)。作為交換條件，聯合航空必須向財政部發行認股權證，作價以公司4月9日的收市股價31.5美元計算。

另外，聯合航空周二表示，上月與波音公司就737 MAX客機停飛的賠償協議達成共識，但沒有透露金額等詳情。

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