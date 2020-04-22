【高盛推介】滙豐近日較落後 資金趁低吼認購證
2020年04月22日 12:19
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：近日表現較大市弱的滙豐控股，周二(21日)再度失守40港元水平，收市跌約2.2%。周三(22日)早段繼續下跌，低見38.35元後跌幅略收窄。有券商指滙豐控股將在新加坡石油交易商興隆之銀團貸款問題中，將其損失減至最少。並料將今年撥備提升14億美元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,650萬元資金流入。而認沽證則於周一(20日)及周二共錄得約180萬元資金流入。
投資者如計趁低吸納好倉，認購證方面可考慮以行使價38至44元作為篩選產品的條件。貼價的選擇可留意當中價外幅度約6%，年期約6個月的滙豐控股購證(26003)，行使價40.98元，2020年10月14日到期，實際槓桿6.9倍。
並可留意該行使價區域中，槓桿最突出的滙豐控股購證(25876)，行使價44元，2020年10月8日到期，實際槓桿8.1倍，行使價38至44元間產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，可留意滙豐控股牛證(66915)，收回價34.18元，行使價33.18元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約12%，年期約6個月的低街貨滙豐控股沽證(25960)，行使價33.88元，2020年10月9日到期，實際槓桿7.1倍，中年期、低街貨。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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