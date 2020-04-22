德勤又劈炮！4個月累辭44企核數師
2020年04月22日 12:30
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亞信科技(01675)公布，經考慮德勤‧關黃陳方會計師行(「德勤」)自2000年擔任集團核數師以來已20年，審核委員會及董事會認為，更換核數師將提升核數師之獨立性，並將展示良好的企業管治常規，故已與德勤達成互相理解，且德勤已書面知會董事會及審核委員會不於應屆股東周年大會續聘為公司核數師。因此，德勤將於2020年股東周年大會結束時退任公司核數師。
近期德勤已連環辭任多家本港上市公司的核數師職位，近4個月來累計公司總數達44家。
經審核委員會建議後，該公司董事會已議決，於德勤退任後，建議委任畢馬威會計師事務所為公司核數師，任期直至下屆股東周年大會止。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤合共向44家上市公司提出有關核數師的辭任，涉及的上市公司遍及主板及創業板，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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