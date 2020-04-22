德勤又劈炮！4個月累辭44企核數師

近期德勤已連環辭任多家本港上市公司的核數師職位，近4個月來累計公司總數達44家。

經審核委員會建議後，該公司董事會已議決，於德勤退任後，建議委任畢馬威會計師事務所為公司核數師，任期直至下屆股東周年大會止。

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