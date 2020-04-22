布蘭特期油大跌17%　見21年新低

全球儲油空間告急，以及新冠肺炎疫情導致的需求崩潰，油價「史詩式」跌勢未止。作為國際指標的布蘭特期油跌幅擴大至17%，觸及16美元關口，為1999年以來的21年最低水平。紐約期油亦跌10%，每桶低見10.31美元。

外媒報道，石油輸出國組織(OPEC)聯同俄羅斯等盟國(OPEC+)石油部長周二(21日)臨時舉行電話會議商討市場狀況，惟會後聲明顯示並未就任何新的措施達成一致。OPEC+上周同意將日產量縮減大約1,000萬桶，但是減產協議要到5月才會生效，即便到那時，相信這樣的減產幅度也仍不足以使市場供應與受到疫情嚴重衝擊的需求達到平衡。

有迹象表明，隨着全球各地儲油設施油滿為患，低油價恐將持續一段時間。全球最大獨立儲油公司Royal Vopak NV表示，其所經營的所有儲油空間幾已告罄，而Clarksons Platou則表示，海上儲油規模正在以「前所未有的速度」急速膨脹。Andurand Capital Management創辦人Pierre Andurand更警告，油價還會再度破零，並表示現在進行原油交易風險巨大。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200