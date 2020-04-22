【瑞通推介】舜宇連跌3日　部分好倉即市離場

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報美國參議院通過近5,000億美元方案救助小型企業和醫療機構。不過國際油價暴瀉續拖累股市，道指隔晚收報23,018點，跌631點或2.6%。

恒指周二(21日)收報23,793點，跌536點或2.2%，盤中曾低見23,676點。周三(22日)早段跌勢未止，曾再挫逾300點至23,500點之下，連跌3日並失守20天線。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,200萬元，反映投資者看好港股將見技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

華為今年首季收入按年增長1.4%，相較去年同期的39%增速顯著放緩。手機設備股舜宇光學科技周二錄3.8億元沽空金額，沽空比率升至36%。股份周二最多挫6.32%至105.2元，收市仍跌近4%，收107.9元，在成交增加下連穿10天、20天和250天線。股份周三早段繼續受壓，曾挫約4%至104元以下，後市或要考驗100元關口支持力度，暫連跌3個交易日。周二有300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有29萬元淨流出。

中國移動首季純利跌0.8%至235億人民幣，但其3月移動客戶恢復增長，當中5G用戶按月倍增。有券商指隨着5G首季推出，中移營運成本續攀升，但5G銷售保持強勁，加上估值具防守性，維持買入評級。股份周二收跌1.8%於59.85元，跌穿50天線和60元關口，並逐步形成短期下降軌。周三早段於60元附近好淡爭持，暫守20天線(59.1元)。周二分別有166萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。

比亞迪周二下挫逾半成收市，報41.75元，失50天線，盤中險守41元。公司周二公布經審計去年業績，並將於下周二(28日)公布首季業績。另比亞迪近日獲美國加州約10億美元的口罩訂單。股份周三早段先跌後靠穩，重上42元。周二分別有118萬和12萬元淨流入其好倉和淡倉。

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