美獨角獸SoFi宣布收購8 Securities

美國金融科技獨角獸SoFi宣布收購手機投資金融科技公司8 Securities，作為進軍國際之首個據點，並將8 Securities品牌重塑為SoFi Hong Kong。

SoFi Hong Kong提供免手續費的股票交易服務平台，可買賣超過15,000隻美股、港股及ETF(交易所買賣基金)，免佣金、免平台使用費及免存倉費。

SoFi全球擁有超過100萬名會員，是次收購為其在美國以外之首個國際據點。

8 Securities屬香港首批獲得牌照的金融科技公司，累積獲超過7,000萬美元融資。公司由Mathias Helleu和Mikaal Abdulla共同創立。

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