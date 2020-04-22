【全球攬炒】南韓3月企業破產申請按年激增53%

南韓傳媒報道，3月份共有101家企業申請破產，按年激增53%。

事實上，自去年7月日本政府對南韓採取出口限制措施以來，讓許多南韓企業營運陷入危機。禍不單行的是，今年初又有新冠肺炎帶來的第2次衝擊，使得因無法償還債務而申請破產的南韓企業大幅增加。

根據南韓法院行政處消息，1月份申請破產的南韓企業共有71家，2月份有80家，但至3月份卻暴增至101家。

分析認為，近年來南韓人工成本的增長，已讓企業經營普遍陷入困難，而在這種情況下，疫情變成壓垮南韓企業的最後一根稻草。

有法律界人士預測，恐怕從今年5及6月份開始，將有更多南韓企業因受疫情影響而申請企業重組或破產。

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