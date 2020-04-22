【大行觀點】法國外貿銀行：中國經濟正面對兩大挑戰…

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，中國的國內生產總值(GDP)在今年一季度出現了6.8%的負增長，內需滑落是根本原因，尤其是零售消費受到明顯衝擊。儘管3月的疫情得以基本遏制，但零售銷售同比仍下降15.8%；固定資產投資增長3月仍處於負值(-16.1%)。雖然3月工業生產趨穩，但外需下滑令3月出口增長為-6.6%，預期外部需求疲軟可能會進一步推低第二季度的經濟增長。

●失業率正在升高

國內需求低迷的直接表現是消費不足，但勞動力市場資料給出了另一個重要的原因，就是失業率正在升高，家庭可支配收入大幅下降，從而降低了家庭部門的購買力。第一季度實際家庭平均可支配收入下降了3.9%，而實際家庭消費支出下降了12.5%；城市調查的失業率在2月份也躍升至6.2%，在3月份略微回落至5.9%。

●通縮壓力漸增加

需求下滑而供給相對保持韌性的一個關鍵後果，是通縮壓力的增加。3月份CPI增長從1月份的5.4%降至4.3%，而3月份生產者價格從1月份的0.1%轉為負值的-1.5%。該行認為，在這種經濟環境下，中國政府採取了更多政刺激。

自年初以來，中國人民銀行分別於2月和4月下調1年期MLF利率，並兩次宣佈降低中小型銀行的存款準備金率。金融環境更加放寬後，3月的M2增速加快(10.1%)；在銀行貸款增加和債券快速發行的推動下，社會融資總額增長率達11.5%。如此大規模貨幣擴張的一個重要結果是銀行間市場利率愈來愈低，3個月期SHIBOR從年初的近3%降至4月16日的1.43%。不過，銀行的風險規避傾向仍是中國企業需要關注的問題，表現為2020年初以來民企和國企的融資成本差距顯著擴大。

●基建投資難支撐

財政政策方面，中國實施了優惠增值稅並暫免社保繳款，同時宣佈了基礎設施計劃。不過，總體而言，財政刺激的力度迄今仍然有限。在3月，基建投資持續負增長(-19.7%)，沒有明顯的起到支撐經濟的明顯作用。

金融市場方面，第一季度的股票市場波動較大。截至4月16日，股票價格與年初相比下跌了18%。人民幣在初期受到了負面衝擊而兌美元貶值至7.11，但隨着4月初美元對人民幣匯率穩定至7左右，這一壓力逐漸放緩。

●外需驟降添壓力

展望未來，中國疫情的高峰期可能已經過去，但經濟上的壓力和考驗仍然存在，例如如何恢復消費需求以及如何促進可支配收入的增長等。

此外，中國經濟還面臨兩個挑戰，就是外部需求驟降和通貨緊縮壓力。當前中國經濟政策的重心應集中在給予家庭足夠的收入以拉動消費，同時要保證居民將錢用於消費。假設今年二季度世界各國對人員流動仍然施加限制，加之中國的居民可支配收入增長緩慢，那麼二季度的經濟增速仍然會保持疲弱。但是，此後隨着疫情形式的好轉，經濟將會出現反彈。因此，該行預計2020年中國整體經濟增長率在1.5%左右。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200