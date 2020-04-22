【深度解構】亂世買黃金？睇埋呢個重要指標先講…

國際金價近日轉弱，隨即有專家出來唱好前景，最誇張更預測未來可以升至每安士2萬美元！不過，近期油價大跌，而金價高企，令預示金融危機的「黃金/油價比率」正飆至史上高位。由於過去金價與油價走勢類近，若金油比率擴大，往往預示經濟衰退，在「現金為王」意欲增強下，將促使資金拋售黃金轉持現金，從而不利黃金前景。到底黃金後市是否仍可一面倒看好？金油比率在此非常時期又是否管用？值得投資者關注。

●美銀指聯儲不能「印金」 料升見3千美元

金價近日回軟至每安士1,700美元樓下，多家機構紛調高目標價。美國銀行最新將黃金18個月的目標價，大幅上調至每安士3,000美元，原因是美國聯儲局可以狂印鈔票，但不能無限量「印黃金」。該行指出，全球各央行為刺激經濟增長與通脹，預期利率將長期維持低位，同時擴大資產負債表，政府的預算赤字勢激增，美元將會受壓。因此投資者會瞄準黃金，價格將向上推升。

事實上，其他大行包括高盛及花旗早前已預告黃金可望重拾強勢！高盛重申，金價12個月目標1,800美元，指短期和長期的金價前景正面。花旗則指，若參考金融危機時的經驗，金價出現強勁反彈前，或進一步下跌，市場可能繼續「現金為王」，但預期經過反覆波折後，金價有望於明年升至2,000美元以上。

世界黃金協會(WGC)前主席、加拿大礦商Franco-Nevada董事長Pierre Lassonde早前更大膽預測，金價將飆至接近美股道指水平，即有機會狂漲至每安士2萬美元！他指出，創造貨幣需要時間，才能讓貨幣流入人們的手中，縱觀現今局勢，他認為供應鏈中斷將持續2至5年，「我確實相信，我們會看到道指/金價比率即使不是1：1，也會非常接近1：1」。

他表示，不知道指是否仍將維持在23,000點，還是維持在16,000點水平，即使道指/金價比率是2：1，「我想說的是，金價將遠遠高於目前。」因此，他認為，黃金仍處於牛市的相對早期階段，金礦股也是，「還有很長、很長的路要走，它們將是目前水平的好幾倍。」

●何謂「黃金/油價比率」？今次衰退未到最衰？

不過，金油比率似乎在帶出一個截然不同的畫面。金油比為判斷經濟周期的重要指標，一般而言，金價和油價同向而行，若金油比率擴大，或暗示經濟衰退。由於油價和利率都與通脹預期有密切關係，當國際油價持續暴跌時，全球經濟會面臨嚴重的通縮威脅，不利金價走勢。

數據顯示，金油比目前已經飆升至200倍，達到紀錄新高，即每安士黃金可以買到200桶石油，周一(20日)油價「見負」時，該比率更是「無法估計」，若以油價「1仙」來計，比率更高達「10萬倍」以上。事實上，去年金油比也曾響警，結果成功預測了2020年的大熊市。在過去數十年中，金油比平均為15.8倍，期內金油比率僅有4次突破30倍，分別是1973年石油危機、1993年拉美經濟危機、2016年憂慮中國經濟前景，以及目前狀況，前3次股市都遭遇重大衝擊。當然，1998年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯，該比率也急飆！(本文附圖)

隨着近日油價暴跌，金油比率再創歷史高位。據過去的經驗，往往代表經濟前景轉差甚至預示大衰退來臨，沽售資產(包括被迫沽售黃金來填其他資產虧損)套現抗逆的意欲可能更大。若以2008年金融海嘯為例，金價要正式展開大升浪，也需要金油比率於2009年明顯大幅回落才開始，到底今次這個指標的啟示會否有例外？投資者既沒有水晶球，只有盡量做好風險管理，以防萬一！

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