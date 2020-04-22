新冠肺炎：一田百貨指業務有明顯下行壓力

新冠肺炎重創零售業，一田百貨行政總裁黃思麗在網上會議時稱，受疫情影響，百貨業務人流減少，有明顯的下行壓力，首季錄得雙位數跌幅。

「疫」市刺激防疫用品需求，她表示，超級市場業務錄得逾30%增長，此消彼長的情況下，集團首季整體業務仍錄得高單位數增幅。

被問到有否裁員或凍薪計劃，黃指，百貨業務雖因疫情問題而縮短營業時間，但已透過人手調配令人力資源有效運用。集團沒有裁員或凍薪計劃，而去年亦有加薪，平均加幅為低單位數，可追通脹幅度，亦沒有要求員工放無薪假。

至於開店方面會否因疫情而調整，她回應指維持原定計劃進行，於第3季開設分店，但形式上或有所變動。

另外，下月底至6月初將舉行的購物優惠日，她表示，為顧及客戶衞生安全問題，實體店將實行人流管制措施，並設預先登記制度，估計實體店銷情將持平。不過，抗疫期間消費者傾向網上購物，加上網上優惠期長達12日，預料網上整體營業額將按年升30%，而超級市場食品及家居用品貨品成為消費者「心頭好」。

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