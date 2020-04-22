【打工仔攬炒】全球就業二戰後最嚴峻　亞太區大鑊

外國傳媒報道，國際勞工組織(ILO)指出，目前全球就業市場是二次世界大戰以來最嚴重，尤以旅遊和汽車製造業最受衝擊。

ILO政策主管Alette van Leur表示，疫情正嚴重影響全球就業及產出，勞動力市場的供需雙方都處於危機之中，衝擊可能持續一段時間。

當中尤以旅遊業和汽車製造業最嚴重，前者2018年在全球提供3.19億個工作機會，佔全球總就業人口10%，未來恐萎縮45至70%。據估計，單是歐盟旅遊業1個月收入就損失大約10億歐元。汽車業則遭遇三重打擊：一是工廠關閉；二是供應鏈中斷；第三，需求全面瓦解。歐盟汽車業內260萬名勞工，有110萬人不確定能否回到工作職位。

事實上，評級機構標準普爾近期發表報告顯示，亞太地區的經濟危機較2008年雷曼兄弟倒閉更嚴峻。有經濟學家更預測，日本失業人口可能會在1年內增加超過100萬。

亞太地區9個主要經濟體中，澳洲失業率料升逾3個百分點、紐西蘭升約3個百分點、日本升超過2個百分點、南韓升超過4個百分點、泰國升1個百分點；平均失業率增幅最大的是澳洲、香港，以及新西蘭。

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