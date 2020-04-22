【冇揸車都要知】油價長期低迷對你會有何影響？

油價史上首次見「負數」後，目前跌勢依然持續，這是否意味着未來民眾駕車入油反而會收到現金嗎？對你的生活又會造成甚麼影響？

【甚麼是「原油期貨」？】

首先，大家必須了解甚麼是石油期貨市場！在期貨市場中，買賣雙方會簽訂合約，約定在未來規定的時間，以說好的價格進行交易。

周一(20日)紐約油價見負數，是因周二(4月21日)是5月期貨合約交收日期。也就是說，如果持有期貨合約的人，在這天沒有賣出合約，他就必須走出交易室完成買賣，即一切不再只是「紙上數字」，而是要「真實地」收下一桶桶原油！

試想像，若你突然被要求得收下一萬桶石油，必然是場噩夢！單是怎儲存就已傷透腦筋。故此，這群人別無選擇，即使價格再低、甚至「貼錢」，都只能同意交易，因為就算油價跌到負500美元，作為單純炒賣的金融操作者，也無辦法找到人運原油。

所以話，炒期貨前，必須更了解其本質，不是「跌到0」就跌無可跌。

【這代表以後駕車入油反而可收錢嗎？】

首次，別發夢，除非油價長期「負數」，惟這機會甚微。

【負油價會影響實體經濟嗎？】

一如上述所說，除非油價長期「負數」，否則它更似是警鐘，暫不會立即影響實體經濟，因為產油國可以考慮再減產救市。

【繼續低油價，如何影響我的生活？】

雖然油價難以長期「負數」，但價格極低是鐵一般的事實。目前全球石油每日需求量已從疫情前的1億桶左右，降至7,000多萬桶，由於庫存滿瀉，令油價看不到任何「V形反彈」的可能。

因此，民眾生活成本可能下降，但若低油價長期持續，可能會引發太陽能等新能源公司倒閉、頁岩油公司也會關門、電動車產業停滯等，其經濟骨牌效應可能加速深化大蕭條。

總體來說，油價太低絕不是好消息。

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