【糧食危機】全球瀕臨饑荒人口4個月倍增至2.65億

外國傳媒報道，聯合國旗下世界糧食計劃署(WFP)周二(21日)警告：「我們的世界，正因瘟疫蕭條而觸發了『聖經規模的糧食危機』。」

WFP表示，原本2020年的局勢展望就已是二戰以來最糟糕，詎料疫情帶來的國際經濟封鎖，讓瀕臨饑荒的全球人口在4個月內激增一倍，至少2.65億人即將餓死。

WFP行政總裁David Beasley表示，早在2019年底、即疫情爆發前，WFP就已預測：「2020年將是極其悲慘的一年...全球的糧食危機規模，將是自二次世界大戰結束以後的最糟糕時刻。」這是因為敘利亞、也門的戰爭動亂正進入殘酷的終極高峰；中東與東非各國遭遇的「大蝗災」也在對抗大半年後失控擴散；再加上委內瑞拉、巴基斯坦這些經濟蕭條國家一直苦於危機當中...沒想到危機規模遭疫情「無限放大」完全超過WFP負荷。

根據WFP報告顯示，目前全球正有8.21億人無法吃飽，其中1.35億人處於有立即健康風險的「危機狀態」，由於糧食供應鏈陷入進一步緊縮，若狀況得不到緩解，危機中的饑餓人口將另外新增1.3億人，使饑荒邊緣的人口暴增一倍至2.65億人。

《金融時報》指出，WFP的危機報告雖然看起來只是數字，但在短短4個月內暴增一倍的「危機人數」，可能會刺激極端主義，或爆發全球大型難民潮。

國際上對糧食安全的認定標準，多依據糧食安全階段綜合分類(IPC)為指標，分為5個等級：「危機狀態」是第三級，若營養不良的人口比例持續上升，將進入「人道緊急狀態」，最後才是毀滅性的「饑荒」。

聯合國最後一次宣布「饑荒狀態」是在2017年2月，因東非大旱與戰亂而起的「南蘇丹饑荒」。

在WFP的警報系統中，全球首10大饑餓之國，順序分別是：也門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、埃塞俄比亞、南蘇丹、敘利亞、蘇丹、尼日利亞北部，以及海地。其中，也門、剛果與南蘇丹目前仍處於「人道緊急狀態」，即距離絕望的「饑荒」僅一步之遙。

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