新冠肺炎：滙豐及星展共捐出1.17億元用作抗疫

新冠肺炎疫情嚴重影響市民的正常生活。滙豐宣布，因應新型冠狀病毒對社區的影響，捐出6,000萬港元抗疫，並夥拍幾間長期合作的慈善機構，提供短、中、長期的支援，由食物、抗疫物資，以至未來技能培訓，將惠及香港60萬低收入家庭、長者及弱勢社群。

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝稱，滙豐是香港國際金融中心的重要部分，無論順逆都互相支持，稱抗疫是目前香港的當務之急。

另外，星展銀行(香港)亦推出星展「Care more展愛同行」計劃，作為星展集團投放1,050萬坡元(約5,700萬港元)支援不同地區抗疫的基金一部分，計劃冀支援受疫情影響的長者及弱勢社群，包括捐出含防疫護理物品及食品的抗疫包、為本地非牟利組織「長者安居協會」增加逾2萬次的「一線通平安鐘」守護服務等。

疫情蔓延下，企業經營環境亦轉趨困難，AXA安盛宣布推出兩項中小企保障，包括若指定中小企客戶辦公室或商店遇上病毒感染個案，可獲一次「清潔及消毒費用」保障，賠償額最高3,000港元。另於限期前投保該公司指定中小企商業或僱員福利保險計劃，亦可獲一次室內霧化消毒服務。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200