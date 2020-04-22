電視廣播：招攬星美債券潛在買家

TVB於年報內稱，去年3月已成立特別工作小組，一直與顧問在執行及收回該等債券金額的行動方面加快行動，期望盡量收回投資於星美債券的金額。除上述招攬潛在買家外，亦考慮從一名星美債券潛在買家收到的意向及將其與公司現有方案比較。

此外，公司亦會審視法律顧問於發現與未經披露股份質押有關的資料，其不同階段所提供法律意見，並考慮可供公司所採用有關以法律方式執行，以及保障公司作為星美債券持有人權利的方案。

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