「置樂三寶」利寶大廈兩房戶險守300萬沽

屯門「置樂三寶」包括萬寶大廈、麗寶大廈及利寶大廈。其中利寶大廈新近做價險守3球，利嘉閣梁桂華稱，該廈中低層D室，實用面積約234方呎，兩房間隔，原先叫價330萬港元，最終減價30萬元或約9.1%，以300萬元沽出，呎價約12,821元。

該大廈對上一宗成交為中層同室的兩房單位，4月初以326萬元售出，兩者價格相差約26萬元或約8%。

據悉，原業主於2010年5月以約83萬元購入上述單位，持貨9年現轉手帳面獲利約217萬元，物業升值約2.6倍。新買家為區內客，有感市況回穩，加上可供睇樓的單位所剩無幾，故加速入市。

利寶大廈本月至今，累錄兩宗二手成交，現時有超過3個放盤，叫價由330萬元起。

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