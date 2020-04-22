金管局與美國聯儲局達成100億美元流動資金安排

香港金融管理局宣布，設立臨時性美元流動資金安排，為持牌銀行提供美元流動性支援。 安排下現時提供的流動性總額為100億美元。金管局將透過有競爭性的投標方法，以回購交易形式為持牌銀行提供為期7天的有期美元流動性，並於投標翌日結算。

新型冠狀病毒疫情為環球金融市場帶來重大波動及不確定性，金管局以美國聯儲局的「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」(FIMA Repo Facility)中取得的資金推出是項安排，協助紓緩環球美元銀行拆借市場出現的流動性緊絀情況。

由5月6日起直至9月30日，金管局將每星期舉行一次投標，一般情況下於逢星期三進行，每次投標中每間銀行可出價一次，投標額為最少1億美元，投標額亦必須為1億美元的整數倍數。

金管局會聯絡中標銀行以確認及安排將合資格資產轉移至金管局作為抵押品，中標銀行需於抵押品成功轉移至金管局以及金管局成功於聯儲局取得美元流動性後，方可獲配發美元資金。

投標通告及投標結果將於金管局網站內的特定網頁公布，參與投標或中標銀行名稱及個別配發金額將不予公開。

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