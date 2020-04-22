《蘋果動新聞》網上訂閱量暴跌20萬　壹傳媒股價急挫6%

壹傳媒股價周三(22日)逆市急挫6.49%，低見0.144港元，較歷史高位累瀉逾九成。財金界認為，該公司股價波動，且成交量不高，不建議投資者沾手。

黎智英周三在《蘋果動新聞》APP中發放「蘋果告急」短片，稱《蘋果日報》經營困難，指近幾年虧蝕嚴重，自爆報紙已差不多沒有廣告，訂閱人數亦插水式下降，從80萬跌到現在不足60萬。他自稱已私人墊支5.5億港元支撐，請求市民訂閱。他亦發放類似短片為《壹週刊》救亡。香港《壹週刊》已於2018年3月停刊，只維持網站營運。

壹傳媒早於2月底傳出裁員消息，3月中發內部通告宣布凍薪。為了續命，台灣《壹週刊》紙本前年4月停刊，今年2月底連網上版都結束營運。6年內壹傳媒港台旗下至少摺了9本雜誌及報章。

被外界斥責誨淫誨盜的壹傳媒過去案底纍纍，至今旗下刊物已逾百次違反《淫褻及不雅物品管制條例》，被判罰的案件累計達131次，其中涉及香港《壹週刊》及台灣《壹週刊》，則分別有22次及12次。家長及教育界一直抗議壹傳媒渲染色情，更不時有團體到其總部示威。有婦女團體怒轟壹傳媒報道「踩界」，有不尊重女性之嫌，事後多番拖延審訊亦顯示並無反省之意。

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