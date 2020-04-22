甲級寫字樓首季負吸納量逾46萬方呎　十八年最差

社會衝突及肺炎疫情重創香港經濟，世邦魏理仕發表《2020年第一季市場觀點》，甲級寫字樓租務需求進一步放緩，今年首季錄46.67萬方呎負吸納量，是2002年第二季以來最差，而連續兩季負增長，則為2009年第一季後首見。

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，去年第三季經濟出現技術性衰退，與過去幾次主要由外來因素帶動不同，今次是受到2018年起的貿易糾紛、社會衝突與疫情三方面影響，寫字樓租務需求出現明顯收縮。

由於空置率上升，核心區的租金下跌速度加快，以中環區租金降幅最大，按季下跌4.1%，預計全年將跌10%至15%。買賣成交方面，首季商廈價格跌約7.7%，主要租金拖累，但業主未有大手減價，買家出價審慎，故首季成交稀少，相比去年同期更勁跌68%。

此外，近期不少行業都實施家居工作，估計趨勢會逐漸成熟，有機會導致寫字樓需求減少。但該行認為香港經濟基調仍然不俗，銀行總結餘未有大變，反映市場沒有走資情況，亦未有像沙士、金融海嘯時出現通縮，不少投資者正物色市場筍貨，若疫情緩和，第二、三季投資氣氛或會有改善。

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