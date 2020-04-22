金管局：三方面為銀行體系「加油」　押後壓力測試

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文，表示過去兩個月新冠肺炎迅速蔓延至歐美等地區，對全球以至香港經濟，帶來前所未見的挑戰。局方過去數月一直從三方面入手為銀行體系「加油」，使其能更順暢地發揮資金融通功能，支持實體經濟，並紓緩受影響企業和市民的資金壓力。

首先，局方與銀行業界積極協調，鼓勵銀行善用信貸空間，在經濟困難時期能夠繼續提供貸款，令銀行資金及時到位，為正處於水深火熱的企業和個人客戶提供「及時雨」。

截至4月21日，16家活躍於中小企貸款的銀行合共批出逾11,000宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉及金額超過860億港元。個人客戶方面，銀行亦已經批出逾5,200宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過150億港元。

為了減省程序讓企業盡快得到支援，上周局方亦聯同銀行界推出「預先批核還息不還本」計劃。同時，局方正與業界和相關政府部門積極研究，將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款，相關研究已接近完成，業界會在短期內作出公布。

「百分百擔保特惠貸款」於本周一起接受申請，金管局預料，有數以萬計中小企能夠受惠。至今，香港按揭證券公司及銀行，已經收到數以千計的中小企查詢。在計劃推出首日，銀行合共收到約300宗申請，其中約30宗經快速審核後已經立即遞交到按證公司，並於同日批出10宗，其他申請亦預計在短時間內批出。

第二個大方向，是善用多年累積的資本和流動性緩衝，以進一步加強銀行的信貸能力。自去年10月起，局方已經兩次下調逆周期緩衝資本共1.5%，釋放了相等於7,000億至8,000億港元的借貸空間。本月亦下調銀行現有監管儲備水平一半，再釋放超過2,000億港元的借貸空間。同時釐清流動性監管要求，讓銀行在有需要時可暫時偏離法定最低流動資金比率等。

第三是增加銀行體系的整體流動性，確保銀行體系有充裕資金應付日常流動性需要，以及支持本地經濟活動，包括分階段減發外匯基金票據、向銀行闡釋金管局常設的港元流動資金安排的操作細節，以便利銀行在有需要時向金管局取得流動資金。

為了確保銀行能集中火力推出紓困措施，局方上個月向銀行發出指引，延遲一年實施《巴塞爾協定三》監管資本架構中的各個要求。此外，會於周三(22日)發信通知銀行押後今年的壓力測試至明年，讓銀行能調配足夠資源重點應對當前迫切的挑戰。

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