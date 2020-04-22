租金冧一成！一線街舖首季空置率8.6%　4年最高

世邦魏理仕最新報告指出，基於全球各地的外遊限制、隔離檢疫規定和多個邊境封閉，對零售市場構成嚴重衝擊，部分零售商暫時或永久關閉實體店，一線街道的整體舖位空置率攀升至8.6%，創4年最高，以中環空置情況最嚴重，達14.9%，是四個核心零售區中最高。

報告顯示，今年第一季舖租跌幅加劇，其中街舖整體租金較去年同期下降10.3%，較去年第四季9.7%跌度為大，而人流量急降亦使商場整體租金按季下降5.6%。該行預計，若疫情好轉，相信第三、四季舖租跌勢會緩和，但預計全年仍有20至25%跌幅。

而空置舖位大部分集中傳統零售區，民生住宅區壓相對較小，但隨着失業率增加，估計這類中小型舖位都會有壓力，預計空置率將有上升趨勢。對於國際品牌旗艦店會否陸續撤出核心區，則要視乎業主取態，不排除這類品牌會轉租租金較相宜的同區街道。

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