【市後重點睇】金價千七關受阻 布油仍挫11%
2020年04月22日 16:21
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(Getty Images圖片)
美匯指數續守100關樓上，離岸人民幣(CNH)回升至7.0928，港匯現企7.7501，美元兌日圓處107.6，歐元見1.0854，英鎊續升上1.2333。金價受制1,700美元。布油最多曾跌17%見21年低位，最新仍挫11%至17.08美元，紐油升1.8%至19.04美元。道指期貨升212點。
●恒生指數收市升99點或0.42%，報23,893點。國企指數升55點或0.57%，至9,670點，主板成交970億港元。騰訊撐市，股價漲2.2%，收報409.4元。美團點評重上「紅底」，漲2.79%至101.3元。阿里巴巴亦升0.69%至205.6元；https://bit.ly/2XXyc4W
-《蘋果動新聞》網上訂閱量暴跌20萬，壹傳媒股價急挫6%。
●A股快報：滬綜指收升16點，深成指漲逾1%。
●亞洲股市：日股跌142點，韓股升0.8%。
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●【大行觀點】
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-美銀下調滙豐2020及2021年度每股盈利預測。
●【全球攬炒】南韓3月企業破產申請按年激增53%。
●沙俄吵架釀巨災？布蘭特期油大跌17%，見21年新低。
-F三星原油期瀉48%，網民洗版大呻慘輸10萬。
-F三星原油期已完成轉倉，譚朗蔚仍籲散戶速速沽貨。
●【中企風暴】瑞幸咖啡造假案，暴露中概股管治風險。
●銀保監會：首季內銀不良貸款率升至2.04%。
●新冠肺炎：
-一田百貨指業務有明顯下行壓力。
-梅西百貨擬發債集資，籌集最多390億元。
-Expedia業務受重創，傳擬引新股東救亡。
-銀保監會已對逾8800億人幣貸款實施延期還款。
-Gucci首季銷售額急挫逾兩成。
●Apple最強分析師：三大理由撐iPhone SE熱賣。
●澳洲3月零售銷售飆8.2%破紀錄，呢三種貨品勁搶手...
●美獨角獸SoFi宣布收購8 Securities。
●金管局與美國聯儲局達成100億美元流動資金安排。
●【油價見負】美國券商為客戶斬倉，損手6.8億。
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