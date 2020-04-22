【市後重點睇】金價千七關受阻　布油仍挫11%

美匯指數續守100關樓上，離岸人民幣(CNH)回升至7.0928，港匯現企7.7501，美元兌日圓處107.6，歐元見1.0854，英鎊續升上1.2333。金價受制1,700美元。布油最多曾跌17%見21年低位，最新仍挫11%至17.08美元，紐油升1.8%至19.04美元。道指期貨升212點。

-《蘋果動新聞》網上訂閱量暴跌20萬，壹傳媒股價急挫6%。

●A股快報：滬綜指收升16點，深成指漲逾1%。

●亞洲股市：日股跌142點，韓股升0.8%。

●【大行觀點】

-法國外貿銀行：中國經濟正面對兩大挑戰...

-美銀下調滙豐2020及2021年度每股盈利預測。

●【全球攬炒】南韓3月企業破產申請按年激增53%。

●沙俄吵架釀巨災？布蘭特期油大跌17%，見21年新低。

-F三星原油期瀉48%，網民洗版大呻慘輸10萬。

-F三星原油期已完成轉倉，譚朗蔚仍籲散戶速速沽貨。

●【中企風暴】瑞幸咖啡造假案，暴露中概股管治風險。

●銀保監會：首季內銀不良貸款率升至2.04%。

●新冠肺炎：

-一田百貨指業務有明顯下行壓力。

-梅西百貨擬發債集資，籌集最多390億元。

-Expedia業務受重創，傳擬引新股東救亡。

-銀保監會已對逾8800億人幣貸款實施延期還款。

-Gucci首季銷售額急挫逾兩成。

●Apple最強分析師：三大理由撐iPhone SE熱賣。

●澳洲3月零售銷售飆8.2%破紀錄，呢三種貨品勁搶手...

●美獨角獸SoFi宣布收購8 Securities。

●金管局與美國聯儲局達成100億美元流動資金安排。

●【油價見負】美國券商為客戶斬倉，損手6.8億。

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