券商料賭股首季EBITDA狂瀉95%　美高梅中國「最傷」

澳門6間持牌博彩企業將於未來數星期陸續公布今年第一季業績，在新冠肺炎疫情之下，其表現備受壓力。彭博訪問了9間券商的分析員，估計這些博彩企業第一季除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)將全數下跌，並且平均跌幅可按年達95%。

該報道指，有關的下跌揭示了在疫情之下，這些公司的財政嚴重受損。今年首季澳門整體博彩收入下跌了60%，當中包括2月時賭場因應政府要求暫停營業15日協助遏止疫情。雖然自3月中起，八成的賭枱重開做生意，但內地仍然停止個人遊等措施，令第一季訪問澳門旅客人數按年大跌71%。

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