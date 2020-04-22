ASM太平洋：疫情下客戶續投資5G設備　冇大量撤單

黃氏指，往年第2季新增訂單總額均高於首季，但今年第2季的新增訂單總額有可能按季錄得雙位數百分比減少，主要由於疫情打擊全球終端用品需求。部分客戶要求將付運期延至第3季，顯示客戶落訂單時較首季審慎。他強調，集團沒有錄得大量訂單取消。

黃氏對公司前景有信心，指全球5G基建是持續多年的計劃，即使在疫情下，客戶將繼續投資5G設備。

雖然集團預期第2季收入持續受疫情影響，但他仍為可持續增長的派息政策定下承諾。集團需視乎未來數月業務情況，目前未就中期息作決定，目前評論屬言之尚早。

公司公布今年首季純利2,359.6萬元，按年大幅倒退78.56%；每股盈利0.6元，按年減少0.21元。

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