交投冷清！兩拍賣會舉行　銅鑼灣銀主盤501萬售出

黃開基拍賣行周三(22日)舉行拍賣會，推出29項物業，其中銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈低層B5室及平台，屬銀主盤，實用面積357方呎，設有443方呎平台，交吉開價480萬港元，物業終以501萬元拍出，呎價14,037元。

至於元朗公庵路68號溱柏雙號車位，則於拍賣前售出，成交價133萬元。該行營業經理蔡文錦表示，受新冠肺炎影響，不少政府部門仍未運作，市場上的銀主盤數量未有上升。

忠誠拍賣周三也舉行拍賣會，推出12項物業，惟全數未能拍出，其中7西營盤俊景閣高層A單位，物業部分屬業主盤，部分屬銀主盤，實用面積464方呎，開價820萬元，搶高至910萬元，未到價收回。

至於馬鞍山錦錦英苑J座低層6號單位，屬銀主盤，實用面積554方呎，原定周三推出拍賣 ，自由市場開價430萬元，惟業主決定在拍賣前收回物業。

該行鄭世傑表示，是日拍賣會未錄成交，主要由於買賣雙方正在拉鋸，而且個別業主更反價，於拍賣前調高底價，更指寧願收租，也不想低市價出售物業。

此外，他指出，近日不少政府部門及銀行運作停頓，進行不了收樓程序，令市場上的銀主盤數量有所減少。他又預計，銀主盤數量難以大幅上升，即使有輕微上升，料也會被市場快速吸納。

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