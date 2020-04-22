新冠肺炎：法盛料環球經濟下半年U形復甦　料股市再冧

法盛投資管理(Natixis Investment Managers)全球市場策略主管Esty Dwek在電話會議指出，新冠肺炎衝擊全球經濟，雖然已有國家計劃5月逐步解除疫情期間的隔離限制措施，但料環球經濟於下半年緩慢地呈「U形」恢復，至於亞洲經濟體將先經歷經濟衰退，並將率先復甦，中國將是贏家之一。

她指，在全球經濟停擺令市場需求欠缺及儲油設施不足下，即使石油輸出國組織及盟國(OPEC+)減產，亦不足夠抵銷市場消失的需求。她料油價將持續受沽壓，或至今年夏天方能穩定，惟料油價難重返年初每桶50至60美元水平。

她指，美國股市已從3月低位反彈約28%，意味估值已大致恢復至2月水平，惟尚未知道在疫情衝擊下，企業的盈利會有多差，認為市場低估潛在風險，可能將面臨第二輪顯著調整。

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