疫市奇葩！香港寬頻6個月賺1.3億　中期息37仙

截至2020年2月29日，企業客戶總數按年增至10.4萬戶，企業每月每戶平均收入(ARPU)由1,508元增長至2,775元。住宅收益按年增長2%至12.52億元，由於成功執行四合一的策略，提升了ARPU同時增加用戶數目。過往全數基本住宅ARPU由2019年上半年的每月184元按年增長3%，至2020年上半年的每月190元，同時保持較低的每月客戶流失率。集團寬

頻用戶市場份額於2月29日穩定維持於約38%。

公司表示，儘管全球疫情危機正影響所有人，有幸香港寬頻是在此次危機中依然繼續增長的公司之一，所以公司可以在較特別的位置來造福社會和做好業務。2月推出#逆境同行措施以幫助紓緩疫情的經濟影響，首先是豁免住宅固網服務客戶及企業客戶2月份的服務月費，其後向10,000個有經濟困難家庭送上免費寬頻服務及向100名大學畢業生提供為期3個月的就業機會。

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