「鱷王」樂觀！全球經濟重組料需3至5年　惟前景光明

外國傳媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)把疫情爆發描述成歷史上「令人興奮」的轉捩點，能為更大的社會進步做好準備，並認為全球經濟結構重組需時3至5年，大家應對嶄新的未來感到興奮。

達利奧將目前的經濟困難與大蕭條時期進行比較，認為經濟衰退雖然很痛苦，但將是「相對短暫」，這將允許更廣泛的全球「重建」。他指出，重建雖是漫長，但不會是永遠，人類會從中獲得更強大適應和發明能力。

達利奧接着說，人類目前正處於技術革命之中，人們應該為隨後的階段感到「非常興奮」，因為數碼化，數據和人類思維會向前飛躍．

為了在這種新環境中蓬勃發展，「鱷王」建議大價應該專注於理解和增強他們的邏輯和創造性思維能力，「了解你的思維技能，或使用數碼機制進行思維，將是最有價值的技能」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200