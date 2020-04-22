聯通首季純利倒退近14%　移動出帳用戶淨減747萬

第一季，移動出帳用戶淨減747萬戶，達到3.11億戶，其中4G用戶達到2.55億戶。移動出帳用戶ARPU為40元。移動服務收入為377.49億元，比去年同期下降4.1%，跌幅較去年全年的跌5.3%有所改善。固網寬頻用戶淨增135萬戶，達到8,483萬戶，固網寬頻接入收入實現止跌回升，達到107.85億元，比去年同期上升4.4%。產業互聯網業務收入為114.48億元，按年上升32.2%。得益於創新業務快速增長拉動，固網服務收入達298.94億元，按年升11.1%。

3月份單月，聯通移動出帳用戶淨增32.1萬戶，其中4G用戶月內淨增210.9萬戶。固網業務方面，固網寬頻用戶3月淨增54.4萬戶，本地電話用戶3月淨減38萬戶。

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