為何布蘭特期油免「暴負」？高盛：因為近水樓台

同樣都是面對疫情引起的石油需求減少，為甚麼倫敦布蘭特期油價格跌勢未及紐約期油慘烈？大行高盛解釋，因為「近水樓台先得月」。

已經結算的5月紐約期油跌入負區域，這意味着交易者實際上必須付費，才能將手上的石油送走，但與此同時，國際基準的布蘭特期油價格仍維持在雙位數。

分析認為，為應對新冠肺炎全球數十億人的日常生活被採取限制性措施，這對能源構成極大的需求衝擊，在美國這種情況被認為尤為嚴重。

美國的主要能源交貨地點位於庫欣，其存儲設施預計將在數周內裝滿，庫欣的儲油量對美國期油價格走勢構成極大影響。

布蘭特原油採用歐洲北海生產以及在西歐提煉的石油產品為標的，其交貨地點位於北海一個離水約500米的島上，可以通過油輪儲藏，相反，紐約期油是內陸的，距岸邊500英里。

高盛分析師本月初表示，這表明了一個重要的觀點，「水」儲存的原油比「內陸」等級「定位更好」，因為它們相對容易獲得油輪儲存。

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