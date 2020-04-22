【滙豐停派息】張華峰促政府證監「出句聲」助小股東

他將集合受影響的小股東的力量，要求滙豐恢復派發去年末期息，建議滙豐可分2次派發現金股息或以股代息，並呼籲小股東參與一人一信給滙豐行政總裁及董事，支持集氣5%股東召開特別股東大會跟進事件。

張氏認為，港府過去一直提倡有效管控系統性風險，保障投資者。而滙控取消派息一事上，令許多投資者慘遭損失，期望政府及證監會為香港的小投資者「出句聲」，討回公道。

他透露，接獲無數滙控股東聲淚俱下向他提出控訴，強調他們只是老老實實的投資者，「唔係想一夜發達」，只想通過正當投資換取合理的回報。滙豐取消派息令投資者「財息雙失」，更令不少靠滙豐股息維生的退休人士的生活難以為繼。

張華峰提到，雖然英國監管當局要求銀行保留充裕流動資金，以應對疫情的做法可以理解，但其除淨後不派息，是出爾反爾、言而無信，更是赤裸裸地損害股民的合法權益，如同金融大騙局。而英國政府指導銀行將資金以「無息借貸」貸款予畀英國企業，無視香港是集團盈利最大貢獻者，更以「賊仔打劫」、「打劫港人荷包接濟英國企業」來形容，令人無法接受和憤怒。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200