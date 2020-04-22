香港寬頻：一半客戶申請月費豁免　最壞打算失2千名商業客

抗疫令不少人減少外出，留家抗疫。楊氏透露，疫情期間，住宅用戶白晝網絡使用量上升50%；晚間則增加25%。由於客戶在家使用網絡時間變長，帶動「服務升級(upgrade)」需要。不過，集團為確保服務質素，亦因而增加在基建的投入。另外，有客戶續約時「買多咗嘢」，惟由於前線銷售減少，對新增客戶有少少影響。

至於商業客戶方面，他表示，沒有大分別，集團現時有約10萬至11萬商業客戶，其中約10%為小型非連鎖企業。集團最壞打算損失2,000名客戶，佔整體商業客戶約2%整體，生意額只佔約1%。

對於網民發起杯葛電視廣播(TVB)行動，要求續約時不用再強制「獲贈」myTV SUPER機頂盒。楊主光表示，集團和TVB有7年長期合約，雙方均需承擔合約內的責任。而集團亦已改變套餐服務，未有硬性綑綁機頂盒，客戶可以自行選擇其他產品。不過，數據顯示大部分客戶續約時仍選擇myTV SUPER機頂盒。

被問到5G發展計劃，楊氏指，「我們好忙，事情分緩急輕重」，現時將主要處理疫情期間的事宜，有關5G發展將稍後部署。他又指，雖然已有同行推出5G服務，但相信整個5G仍處於初期及試驗階段，而網絡覆蓋未齊全，反問「現時推行會否太早」。

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