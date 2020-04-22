海航旗下快到期債券擬全部延期支付

海航集團旗下海航資本發公告稱，擬將一筆下周三(29日)到期的「14海資債01」債券，全部延期至9月30日支付，且延期間不另計利息。海航資本將於周日(26日)召開債券持有人會議，就有關議案進行表決。

「14海資債01」於2014年4月29日發行，本金額8億元人民幣，票息8%。

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