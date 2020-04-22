海航旗下快到期債券擬全部延期支付
2020年04月22日 17:29
東網電視更多新聞短片
海航集團旗下海航資本發公告稱，擬將一筆下周三(29日)到期的「14海資債01」債券，全部延期至9月30日支付，且延期間不另計利息。海航資本將於周日(26日)召開債券持有人會議，就有關議案進行表決。
「14海資債01」於2014年4月29日發行，本金額8億元人民幣，票息8%。
值得留意的是，海航集團上周二(14日)向投資者發信致歉，擬就一筆上周三(15日)到期的「13海航債」協商延期一年兌付，具體兌付方案以與投資者協商一致的意見為準。旗下的海南航空控股(600221.SH)一筆上周五(17日)到期的超短融債券「19海南航空SCP002」，亦僅支付利息，本金兌付日延期270天。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！