摩通神級分析員：美股明年上半年再創新高

外國傳媒報道，「貼中」油價2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月及3月仍料股市反彈浪僅開端，直至8月時仍認為股市會升至2020年初，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)最新表示，美國聯儲局的貨幣政策措施對股票估值料將產生更大正面影響，標指可望在2021年上半年再創歷史新高。

他表示，只要美國經濟在2020年某時點開始重啟，屆時聯儲局已推出的一系列措施將有助刺激股市反彈。

他在研究刺激經濟措施在6個月、12個月、18個月內對企業影響的報告中指出，由於貼現率受到大幅壓制，在所有3種企業盈利影響的情景中，未來盈利的現值都將高於疫情前水平，反映若貨幣政策措施持續下去，標指可望重回歷史高峰。

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