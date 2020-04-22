內銀不良貸款趨升！馮宏遠：避城商行 首推招行
2020年04月22日 18:11
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(中新社圖片)
銀保監指中國銀行業首季不良貸款率升至2.04%，同時預告第2季不良率或會上升。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠看淡內地銀行股前景，雖然這段期間內銀股未至於全線下挫，但投資者已留意到內銀質素下降。
他提到，內銀貸款質素向下行，而城商行的資產質素向來較弱，建議投資者要避開。假設投資者一定要買內銀股，可考慮內銀股中質素最佳，惟估值最貴的招行(03968)，主因是該行樓按貸款比例不高，主要為消費貸款，而現時中國消費情況仍不俗。
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