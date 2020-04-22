中原：住宅部首季料賺錢　禁聚令下網上放盤瀏覽升兩成

禁聚令自3月底實施以來，各行各業均受打擊，發展商亦叫停新盤開售攻勢。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，為配合市場轉變，公司加強投放投放於資訊科技，包括聘請專業團隊拍攝「真」VR片段，旗下網頁由3月28日至今已錄得逾600萬次瀏覽量，較未實施禁聚令前增加20%。

他透露，公司錄得的放盤量亦較禁聚令前增加25%，反映於疫情下，多了二手業主放盤套現。公司為鼓勵前線員工，充分把握網上銷售機遇，於4月份已撥出「7位數字」作網上宣傳，及讓員工購置網上放盤設備。

至於2020年首季在疫情衝擊下，該行住宅部錄得7.6億元營業額，料可勉強錄盈利。為鼓勵前線搶攻一手市場，已預留800萬元作一手特別獎金，希望刺激同事保持積極心態。

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