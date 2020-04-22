好消息！美3州重啟經濟　道指期貨升235點

外國傳媒報道，美國3個州宣布放寬防疫措施重啟經濟，包括南卡羅萊納州、佐治亞州，以及田納西州。其中，佐治亞州州長稱，一些企業最早將於周五(24日)復工，而田納西州政府稱，企業可以在下周復工。

另外，國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol表示，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能會考慮進一步減產，而盡快減產是合理的。消息令油價回穩，美國道指期貨升幅擴至235點。

報道稱，總統特朗普對於國家重啟的指導方針，很大程度上強化了州長們已經在制定的計劃。目前美國95%的地區都處於封鎖狀態。阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州、猶他州，以及懷俄明州，合共7個州目前仍未對居民下達居家指令。

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