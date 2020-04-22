油價反攻！美開始重啟經濟及憧憬減產　布油倒升逾2%

美國開始重啟經濟，加上產油國或會加大減產原油力度，帶動油價回穩。布蘭特期油報每桶19.75美元，升逾2%，較早前一度狂瀉17%，並觸及16美元關口，為1999年以來的21年最低水平；紐約期油目前報每桶11.58美元，升0.08%。

外國傳媒報道，國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol表示，油價或會進一步下跌，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能會考慮進一步減產，而盡快減產是合理的。

他提出了三個步驟建議：首先，選擇減產的國家應盡快採取行動，並考慮進一步減產；二是要求金融機構採取措施，以防止市場無序；三是具有戰略儲備的國家，可吸收多餘的石油。

另外，美國3個州宣布放寬防疫措施重啟經濟，包括南卡羅萊納州、佐治亞州，以及田納西州。其中，佐治亞州州長稱，一些企業最早將於周五(24日)復工，而田納西州政府稱，企業可以在下周復工。

報道稱，總統特朗普對於國家重啟的指導方針，很大程度上強化了州長們已經在制定的計劃。目前美國95%的地區都處於封鎖狀態。阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州、猶他州，以及懷俄明州，合共7個州目前仍未對居民下達居家指令。