【油價見負】中行「原油寶」-37.63美元結算 內地客變相欠債
2020年04月22日 18:58
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(中新社圖片)
中國銀行(03988)在網站發聲明指出，經該行審慎確認，美國時間2020年4月20日，紐約5月期油合約芝加哥商品交易所(CME)官方結算價每桶-37.63美元為有效價格。根據客戶與該行簽署的《中國銀行股份有限公司金融市場個人產品協議》，該行原油寶產品的美國原油合約將參考CME官方結算價進行結算或移倉。
此舉導致內地投資者不止損失本金，由於油價跌至負值，投資者需要填補負油價損失，變相欠下該行債務。
原油寶是中國銀行針對個人客戶發行的掛鈎境內外原油期貨合約的交易產品，按照報價參考對象不同，包括美國原油產品和英國原油產品。
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