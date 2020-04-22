【油價見負】中行「原油寶」-37.63美元結算　內地客變相欠債

此舉導致內地投資者不止損失本金，由於油價跌至負值，投資者需要填補負油價損失，變相欠下該行債務。

原油寶是中國銀行針對個人客戶發行的掛鈎境內外原油期貨合約的交易產品，按照報價參考對象不同，包括美國原油產品和英國原油產品。

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