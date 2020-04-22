萬萬想不到！內地網民呻買100桶油　輸清本金兼倒蝕2.8萬

內地媒體報道，中國銀行周三(22日)公布的「原油寶」業務結算和交易安排，引發市場廣泛討論。

中國銀行網站顯示，「原油寶」是中國銀行針對個人客戶發行的掛鈎境內外原油期貨合約的交易產品，按照報價參考對象不同，包括美國原油產品和英國原油產品。其中美國原油對應的基準標的為WTI原油期貨合約，並均以美元和人民幣計價。個人客戶在中國銀行開立帳戶並存入足額保證金後，進行做好與做淡雙向選擇的原油交易工具。

中國銀行公告指出，經審慎確認，美國時間周一(4月20日)WTI原油5月期貨合約CME官方結算價每桶-37.63美元為有效價格。根據與客戶簽署的《中國銀行股份有限公司金融市場個人產品協定》，「原油寶」產品的美國原油合約，將參考CME官方結算價進行結算或移倉。

報道指出，「原油寶」設計挂鈎美國WTI原油期貨，但不合適地選擇在最後交易日倒數第2天美市盤中進行轉倉換翌月，遇到重大的流動性問題，導致投資者巨虧。

事實上，油價今年以來不斷下跌，逢低買入原油的內地投資者愈來愈多，業界人士表示，近期中國銀行的「原油寶」產品規模快速擴大，惟風險控制措施明顯未跟上。

更重要的是，目前投資者的本金不僅蝕清光，還可能倒欠銀行200%本金。根據網絡的截圖顯示，中國銀行向投資者發送的結算價格是-266.12元人民幣。

有內地網民稱，買了100桶原油，原本以為市場再差，最多蝕清本金，沒想到一打開帳戶，竟然每桶原油倒欠37美元。換言之，未計任何手續費等交易費用及成本，網友已倒輸3,700美元，即大約2.8萬港元。

不過，也有網友表示，中國銀行固然有很大責任，但造成虧損的根本原因是「貪」。

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