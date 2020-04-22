聯交所揭鼎益豐五宗罪　譴責數名前任及現任董事

聯交所於聲明中揭露該公司五宗罪。第一，姚緣介紹其親兄弟姚志祥及自己配偶的親屬石敏強出任董事，認為有關委任程序明顯未經適當考慮，且亦不透明。

第二，姚緣、姚志祥及石敏強被委任為非執行董事時提供的聲稱確認，有明顯不準確及具誤導成分，並有隱瞞有關資料，三人明顯未有履行董事以應有技能、謹慎及盡責行事的責任。

第三，涉嫌挪用公款。姚緣向公司介紹商業承兌匯票，使公司先後於2015年9月及2015年10月分別投資2,500萬及3,000萬元人民幣的商業承兌匯票。其後2015年10月底，由於需要資金，公司考慮提前贖回3,000萬元匯票。姚緣提議將3,000萬元匯票換成三張1,000萬元的匯票。

值得留意的是，陸侃民及張曦並未就替換匯票一事向董事會尋求批准，而2015年11月2日晚上，姚緣通知陸侃民該3張1,000萬元匯票已可進行替換，張曦當晚批准了替換匯票，接着3,000萬元匯票被交到與姚緣有關的人士手上，並被送往廣州。最終公司的調查報告發現該3張1,000萬元匯票可能是偽造匯票，

聯交所認為，替換匯票的相關情況強烈顯示姚緣很可能牽涉其中，姚緣蓄意否認事實，而其行為亦顯示他並未以誠實及符合該公司整體利益的方式行事，直斥姚緣聲稱自己對替換匯票的相關情況不知情的行為實屬惡劣。

第四是公司延遲刊發2015年度業績及2015年報14至15個星期。

第五是姚緣、姚志祥及石敏強未有按《承諾》配合上市科的調查工作，三人於2016年7月20日被罷免董事職務。上市科於2017年3月向三人發信查詢，其後亦有再去信三人跟進有關事宜，但一直沒有收到任何回覆，三人違反其配合上市科調查工作的《承諾》。

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