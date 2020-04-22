新冠肺炎：Prada撤回派發末期股息建議

普拉達(Prada、01913)公布，鑑於全球經濟形勢於2020年3月18日召開的董事會會議之後發生重大變化，加之新型冠狀病毒肺炎擴散的大流行，以及意大利政府採取的最新封城措施，公司謹此宣布董事會決議撤回其於3月董事會會議上，所提有關派發截至2019年12月31日止年度的末期股息5,117.64萬歐元(每股0.02歐元)之建議。

值得留意的是，原先普拉達在3月公布2019年業績時，所建議派發之末期息每股0.02歐元，較2018年同期0.075歐元大減73%。當時公告指，有關派付股息方案，為經董事會考慮疫情全球大流行仍持續，與其相關不確定因素有關之後果後而提出。

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