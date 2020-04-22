【暴瀉無極限】網民呻「撈油」慘輸　專家籲勿再博...

國際油價暴瀉，周一(20日)紐約期油史上首見「負數」後，周二(21日)繼續瘋狂波動，令全球博油價反彈的散戶齊齊「心碎」！有些不但輸清本金，更要「倒貼」！

【香港】

Richardchow：一嘢唔見十皮左右。

港式片皮鴨：帳面蝕113,400元唔多， 我有個朋友3月初7.25元買10萬股，一直等升。

boyboy168168：佢(指發行商)不如話轉下年個倉？

虎影俠：可能一陣轉完，點知6月期貨就爆升返上去，到時左一巴右一巴。

事實上，當周二該ETF下挫逾10%時，仍有大量散戶心未死，相信周三會回彈，結果是愈撈愈跌，散戶目前想必中伏。三星資產宣布，鑑於6月紐約期油價格大跌，決定將現時持有的所有紐約期油合約由6月轉倉至9月。

Chauli1979：別人恐慌我就要進取、同佢博過、發達睇佢啦！

非熊：當個個恐慌就係入貨時機。以3.51元入5萬股。

樹上善良的高峰：死守，最多跌到2蚊，而加先走的話蝕好多！

太子沉睡的巨龍：6月份期油，由22蚊跌落18蚊，到時，3175連3蚊都守唔住。我好言相勸：「及早離去」

阿里妹妹：散戶真係散戶，窮人思想無得救！

【內地】

苦主當然不只香港人，其實，本金未輸光可能已是「萬幸」！有內地網友透露，買了100桶原油期貨，原本以為市場再差，最多蝕清本金，沒想到一打開帳戶，竟然每桶原油倒欠37美元。換言之，未計任何手續費等交易費用及成本，網友已倒輸3,700美元，即大約2.8萬港元。

事實上，中國銀行周三(22日)公布的「原油寶」業務結算和交易安排，引發市場廣泛討論。

中國銀行網站顯示，「原油寶」是中國銀行針對個人客戶發行的掛鈎境內外原油期貨合約的交易產品，按照報價參考對象不同，包括美國原油產品和英國原油產品。其中美國原油對應的基準標的為WTI原油期貨合約，並均以美元和人民幣計價。個人客戶在中國銀行開立帳戶並存入足額保證金後，進行做好與做淡雙向選擇的原油交易工具。

中國銀行公告指出，經審慎確認，美國時間周一(4月20日)WTI原油5月期貨合約CME官方結算價每桶-37.63美元為有效價格。根據與客戶簽署的《中國銀行股份有限公司金融市場個人產品協定》，「原油寶」產品的美國原油合約，將參考CME官方結算價進行結算或移倉。

報道指出，「原油寶」設計挂鈎美國WTI原油期貨，但不合適地選擇在最後交易日倒數第2天美市盤中進行轉倉換翌月，遇到重大的流動性問題，導致投資者巨虧。

其實，油價今年以來不斷下跌，逢低買入原油的內地投資者愈來愈多。更重要的是，目前投資者的本金不僅蝕清光，還可能倒欠銀行200%本金。根據網絡的截圖顯示，中國銀行向投資者發送的結算價格是-266.12元人民幣。

【美國】

要數全球最大規模原油ETF，就是「美國石油指數基金」(USO)，其周二(21日)暴跌了25.3%，至2.8美元，同時宣布暫停交易。

美國媒體指出，USO狂瀉25.3%，主要是紐約6月期油周二交收價大跌43%，報每桶11.57美元。該ETF主要持有6月合約，隨着價格下跌，USO已改變了基金持倉結構，使其能夠持有較長期合約，USO周二透露，已在7月合約投資了55%，8月合約5%，而6月合約佔比則是40%。

與中港網友一樣，國際散戶博油價反彈者眾多，單在周一(20日)，該ETF就有5.64億美元(約43.9億港元)資金流入。而在交易所購買ETF是散戶押注油價走勢的熱門方式，因為散戶很難交易商品期貨。結果一夜間就輸了1.41億美元(約10.9億港元)。

更重要的是，USO目前正面臨巨大風險，因其持有大量6月份WTI合約，如果該合約在預計轉倉期(5月5日至8日)之前大幅瀉至「負數」，其所持資產淨值可能會跌至負值以下。

總結來說，散戶真的別草率入場！真正的「底」，沒有人能預知，尤其是經濟不景氣，「保本至上」。

【專家籲散戶速速沽貨】

證券分析員譚朗蔚表示，疫情下令原油需求大減，無法去庫存，持有石油賣不出、沒有地方儲存，變相成為負資產。買賣原油期貨合約的ETF更欠缺投資價值，散戶不應長線持有，因期貨本身就只適合短線投機。

他續指，原油期貨ETF明顯屬風險較高的衍生工具級數，但當作一般股票級數，受累的是一般散戶投資者。

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