新冠肺炎：中滙集團改網上授課 不會影響收入

截至今年2月底止6個月，在校學生人數為3.5萬人，按年增加8%，她表示，華商學院四會新校區將於今年9月投入營運，預料能容納約1.6萬學生，料在校學生總數每年將錄得不少於3,000人。

期內毛利率按年增加1.8個百分點至48.8%，首席財務官黃成滿解釋，主要是在校學生人數增加、平均學費上升，以及多項成本控制措施所致。

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