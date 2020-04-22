新冠肺炎：中滙集團改網上授課 不會影響收入
2020年04月22日 20:14
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新冠肺炎導致停課，中國內地民辦商科高等教育集團中滙集團(00382)首席營運官劉文琦於電話會議上表示，疫情對高等教育影響輕微，不會對公司收入造成影響。另外，公司已安排網上授課，旗下廣東財經大學華商學院及廣州華商職業學院於3月初開新學期，網上教學進行順行。
截至今年2月底止6個月，在校學生人數為3.5萬人，按年增加8%，她表示，華商學院四會新校區將於今年9月投入營運，預料能容納約1.6萬學生，料在校學生總數每年將錄得不少於3,000人。
期內毛利率按年增加1.8個百分點至48.8%，首席財務官黃成滿解釋，主要是在校學生人數增加、平均學費上升，以及多項成本控制措施所致。
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